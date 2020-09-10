Мэр Ниццы пожаловался полиции на травлю после заявления о чеченцах

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози явился в полицию после претензий к его словам о чеченской диаспоре в городе. Об этом сообщает издание nice-matin.

Эстрози по собственному желанию пришел в полицейский департамент в среду, 9 сентября, вместе с адвокатом Жераром Боду. Чиновник рассказал, что вечером 14 июня его предупредили о столкновениях с участием чеченцев. Следующим утром он прибыл на место инцидента, чтобы успокоить людей, которые требовали защиты.

«Утром 16-го [июня] во время интервью BFM я упомянул об этом внутриобщинном насилии. Я четко сказал, что не могу мириться с такими фактами, какими бы ни были причины. У меня нет никаких сомнений в том, что я кого-либо клеймлю. Я здесь, чтобы искоренить все формы насилия», — сказал Эстрози в департаменте полиции. Глава Ниццы пожаловался, что с того времени он подвергся травле, получив «тысячи, даже десятки тысяч оскорблений, угроз и запугиваний».

В начале июля сообщалось, что чеченцы подали больше 50 жалоб на Эстрози после заявления об их борьбе с представителями других общин за монополию на рынке наркотиков. Таким образом он отреагировал на ситуацию в Дижоне, где произошли массовые столкновения между чеченцами и африканцами.

Беспорядки в Дижоне начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. По сообщениям местных СМИ, 15 июня более 150 уроженцев Чечни собрались на улицах Дижона для совершения мести. Многие были вооружены. Тогда отмечалось, что в стычках пострадали 11 человек.