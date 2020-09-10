Миру указали на зависимость от Китая

Современный мир слишком зависим от Китая и его финансовой системы. На это в интервью CNBC указал научный сотрудник американского Института Киссинджера Роберт Дейли.

«Существует реальная опасность того, что Китай и большая часть остального мира разработают отдельные друг от друга финансовые системы для таких вещей, например, для выпуска и обслуживания госдолга или для международной торговли. Стоимость такого разрыва будет высокой для обеих сторон, однако это не значит, что Китай не пойдет на него», — отметил Дейли.

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По его словам, создание подобных технологий позволит говорить о полноценной финансовой автономии Пекина, который не стремится к такому развитию событий, но не отступит перед лицом возможных последствий, в отличие от президента США Дональда Трампа. Последний нередко угрожал серьезными антикитайскими санкциями за время своего правления, однако до сих пор не прибег к действительно существенным мерам.

В администрации Трампа и в Конгрессе есть немало сторонников максимально жестких мер, которые сами хотели бы финансовой независимости от Китая или, скорее, изоляции последнего. Однако они понимают, что это повлечет проблемы для американских компаний, сотрудничающих с китайскими партнерами, например, для производителя микрочипов для смартфонов Qualcomm, или для фермеров из США, которые, по условиям «первой фазы» торговой сделки между Вашингтоном и Пекином должны поставить на китайский рынок дополнительные объемы продукции, отмечает Дейли.

При этом он признает, что американский бизнес и избиратели в целом подозрительно относятся к слишком тесным контактам с Китаем, в том числе в технологической сфере, поэтому такая повестка будет востребована обоими кандидатами в президенты на предстоящих в ноябре выборах: Трампом и его соперником от Демократической партии, бывшим вице-президентом Джо Байденом.

Экономисты не первый раз говорят о предпосылках для повышения автономности Китая. Одно из проявлений, которого можно ожидать в ближайшее время, — перенос цепочек поставок при производстве электроники на территорию страны. Такой шаг необходим для того, чтобы обезопасить китайских производителей от американских санкций, под которые могут попасть как они сами, так и их партнеры из других стран. При этом отмечается, что процесс может занять несколько лет, однако под него уже выделено государственное финансирование в рамках сразу нескольких масштабных программ.