Бывшая солистка «Ленинграда» «напела на дом»

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс (Алиса Кондратьева) купила дом, где в настоящее время идет ремонт. Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

Певица написала, что «это не дача, а именно дом». Большое двухэтажное здание находится в коттеджном поселке, по словам Вокс, как в американских фильмах. Артистка отметила, что в особняк наконец-то поместятся все ее костюмы и аппаратура.

«Вокруг — сосновый лес первой категории. В минуте пешком от порога — охотничьи угодья. И все это счастье — в 35 минутах от центра. Напела, так сказать, на дом!» — поделилась с подписчиками Вокс.

Она призвала следить за ходом ремонта в highlights «Успеть за 14 дней» в ее Instagram и сообщила, что переезжает в новый дом на следующей неделе.

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