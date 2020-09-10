Американцев заставили ждать помощи от властей

Власти США заставили американцев ждать нового пакета финансовой помощи, поскольку Конгресс до сих пор не может согласовать ее выделение. Об этом пишет CNBC.

Выделение дополнительной помощи населению из расчета 1,2 тысячи долларов на человека обсуждалось в Конгрессе на протяжении последних месяцев. После того как две партии — Республиканская и Демократическая — пришли к принципиальному согласию, вопрос считался решенным.

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Однако затем у сторон возникли разногласия из-за дополнительных условий программы. Республиканцы, представленные в Сенате, готовы поддержать версию законопроекта, предусматривающую выделение дополнительной помощи малому бизнесу и увеличение пособия по безработице на 300 долларов в неделю. Такие меры обойдутся бюджету в 500 миллиардов долларов.

При этом в документе не содержится упоминания еще одних стимулирующих выплат общей стоимостью 300 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы. Политологи и экономисты сходятся во мнении, что в ближайшее время найти компромисс не удастся. Таким образом программа не будет запущена ни на федеральном, ни на региональном уровнях, хотя власти большинства штатов одобряют ее.

Весной Конгресс уже принимал масштабную программу помощи на два триллиона долларов, предусматривавшую разовые выплаты в размере 1,2 тысячи долларов на человека, а также увеличенные пособия по безработице и субсидии отдельным категориям предприятий. Отдельно Федеральная резервная система (ФРС) запустила программу на 2,3 триллиона долларов, в рамках которой кредитовала банки, предоставляющие условно возвратные (в случае невыполнения условий по сохранению занятости) займы бизнесу.