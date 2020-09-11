В Германии назвали абсурдными обвинения в адрес властей России из-за Навального

Обвинения в адрес российских властей из-за ситуации с Алексеем Навальным абсурдны, заявил член немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и депутат парламента Берлина Армин-Паулис Гампель. Его слова приводит РИА Новости.

«Российское правительство настолько глупо, что, имея причастность к предполагаемому покушению, позволяет ему [Навальному] вылететь в Германию, вместо того чтобы спрятать его где-то в российских лесах? Это же абсурд», — отметил политик.

Кроме того, Гампель выразил сомнение в том, что имело место отравление ядом группы «Новичок».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине. 10 сентября стало известно, что оппозиционер полностью пришел в себя.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок» и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. В Москве в свою очередь указали, что ждут ответа на запрос Генпрокуратуры России в Минюст Германии.