Израиль нанес авиаудар по Алеппо

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили авиаудар по окрестностям Алеппо. Об этом сообщает SANA.

По данным местных СМИ, ПВО удалось сбить несколько ракет до того, как они достигли целей. Отмечается, что ракеты были запущены Израилем.

Предыдущий авиаудар Израиль нанес неделю назад по сирийским стратегическим военным объектам. Атаке подверглась авиабаза Т-4 на юго-западе провинции Хомс, недалеко от Пальмиры. Силы противовоздушной обороны Сирийской арабской армии (САА) пришли в боевую готовность и отразили израильские ракеты, однако некоторые из них все же достигли цели и попали по объектам на авиабазе.