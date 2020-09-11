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Десяткам миллионов человек предрекли нищету

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Фото: Julie Jacobson / AP

Бедность грозит еще 176 миллионам человек по всему миру из-за пандемии коронавируса, худшее еще впереди. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на доклад ООН.

В качестве прожиточного минимума в день принимается показатель в 3,2 доллара. Докладчик ООН по проблемам бедности и правам человека Оливье де Схуттер заявил, что экономический спад, вызванный пандемией, является беспрецедентным. Он сравнил нынешнюю ситуацию с Великой депрессией 1930-х годов.

Схуттер считает, что принятые правительствами меры для поддержки людей, как правило, краткосрочные, а финансирование недостаточное. ООН призывает предпринять более решительные шаги для искоренения нищеты и сокращения неравенства. Десятки миллионов семей, живущие в бедности, к настоящему времени израсходовали все свои резервы, а худшие последствия кризиса еще впереди, предрекает Схуттер.

Ранее ООН предложила раздать деньги почти трем миллиардам человек, живущих в бедности. Это замедлит темпы распространения коронавируса, считают в организации. Программа оценивается в 199 миллиардов долларов в месяц.

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