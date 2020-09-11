В Госдуме поддержали идею двойных ценников в магазинах

Двойные ценники в магазинах стоило бы ввести, потому что они позволят покупателям контролировать производителей и продавцов. Такими словами идею Союза потребителей России поддержал зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак, передает РИА Новости.

По его мнению, увеличение числа инструментов контроля способствует развитию гражданского общества и дополнительно облегчает работу фискальных органов. Чем больше информации, тем больше поводов у граждан требовать от производителя и торговых сетей соблюдать установленные нормы.

Материалы по теме Затянуть пояса Планы по развитию России изменились. Что ждет страну и людей? Двойной навар Аферисты годами обманывали целые страны на миллиарды евро. Почему их никогда не смогут найти?

«Мы даем важный инструмент в руки каждого гражданина, в руки каждого покупателя: не надо стесняться смотреть, не надо стесняться контролировать», — подчеркнул он.

Поводом для такой инициативы стали ухищрения, на которые идут производители и продавцы, чтобы представить свой товар более дешевым, чем на самом деле. Например, продавать 950 миллилитров молока под видом литра. Чтобы не вводить покупателя в заблуждение, эксперты предложили дополнительно указывать стоимость товара за единицу веса или объема.

Такое предложение направлено в Минпромторг. Однако в ведомстве не согласны с ним. Как отметили в пресс-службе, излишняя информация запутает покупателей и будет неудобна для них. Кроме того, продавцы могут менять шрифт на ценниках для экономии места или применять сокращения, что скажется на легкости восприятия информации.

Ранее в Минпромторге также предложили отказаться от обязательной книги жалоб в магазинах, потому что в условиях рыночной экономики она выглядит анахронизмом.