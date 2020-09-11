Ученика арестовали за нахождение в школе в дни дистанционного обучения

Школьника из Нью-Йорка арестовали за нахождение в учебном заведении в дни дистанционного обучения. Об этом сообщает The Washington Times.

Семнадцатилетний ученик старшей школы приходил в заведение в дни удаленного обучения в знак протеста против гибридной формы занятий, при которой часть уроков проходит в классе, а часть — дома. За это школьник был отстранен от занятий на пять дней и получил несколько предупреждений, однако он снова пришел в учебное заведение, что привело к его аресту за незаконное проникновение.

В руководстве школы заявили, что, если ученик продолжит нарушать режим работы учебного заведения, то им придется перевести всех учащихся на дистанционный формат обучения.

Ранее сообщалось, что как минимум две трети школьников в Великобритании не явились на уроки после перехода на онлайн-обучение из-за вспышки коронавирусной инфекции. Только 19 процентов учеников государственных начальных школ, 22 процента средних школ, 51 процент учащихся начальных классов частных школ и 57 процентов старшеклассников приняли участие в онлайн-обучении.