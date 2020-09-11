Россию обвинили в попытках «посеять раздор и хаос» в США

Совет национальной безопасности (СНБ) США при Белом доме обвинил Россию в попытках повлиять на избирательный процесс в стране. Это заявление размещено на странице СНБ в Twitter.

«Россия стремится посеять раздор и хаос в Америке и других демократических обществах», — говорится в записи. В связи с этим администрация внесла четырех «связанных с Москвой» человек в санкционные списки: среди них депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач.

Ранее Вашингтон якобы нашел в Раде «российского агента» и ввел против него санкции. Согласно заявлению Министерства финансов США, Деркач уже более десяти лет активно работает на Москву и поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами.

Деркач публиковал записи разговоров, предположительно, с участием бывшего вице-президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко. На них бывший вице-президент США предлагал миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего деятельность нефтегазовой компании Burisma. На Украине возбуждено дело о госизмене и незаконном использовании «специальных технических средств получения информации».

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru