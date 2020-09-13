Популярный миф о правильном питании развеяли

Главный врач и профессор Пекинского университета китайской медицины Чжан Чуньжун развеял популярный миф о правильном питании о полезных свойствах яблока. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на китайский портал Sohu.

Специалист заявил, что яблоки нужно употреблять, соблюдая некоторые правила. Например, их нельзя регулярно сочетать с бататом, так как это может привести к желудочно-кишечному расстройству или даже заболеваниям.

Медик подчеркнул, что богатый крахмалом продукт провоцирует выделение кислоты в организме. При этом в яблоках уже содержится множество органических кислот, и вместе с бататом создают нежелательную реакцию в желудке.

Приготовленные на пару или сваренные яблоки будут наиболее питательными. Медик подчеркивает, что пищевая ценность такого блюда гораздо выше, чем у сырых фруктов. Специалист также рекомендует не зацикливаться на однообразной еде, употребляя ее изо дня в день.

Тем не менее врач подчеркнул, что по большей части эти фрукты действительно крайне полезны. Так, эти фрукты могут предотвращать развитие рака, расслаблять кишечник и нормализовать стул, снижать уровень сахара и липидов в крови. Кроме того, они могут повышать иммунитет и улучшать сопротивляемость болезням.

Ранее диетолог Ольга Шестакова заявила, что чрезмерное потребление фруктов может навредить фигуре, поскольку люди не склонны воспринимать их в качестве источника энергии, тогда как в действительности сладкие плоды содержат в себе немало сахара, в частности фруктозы. По словам диетолога, фруктоза опаснее обычного сахара тем, что ее избытки превращаются в жир в десять раз быстрее.