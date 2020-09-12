Диетолог развеяла распространенные заблуждения в вопросах питания

Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова развеяла ряд распространенные заблуждений на тему здорового питания. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

Так, эксперт заявила, что можно не завтракать по утрам. «Наука в этом плане не однозначна, есть исследования, которые показывают связь с пропуском завтрака и наличием/риском развития ожирения. Другие исследования говорят, что пропуск завтрака, наоборот, может помочь снизить вес. Поэтому, если много лет вы не завтракали и начнете себя заставлять, то получите к своему рациону дополнительный прием пищи, а значит, дополнительные калории. Не хочется — не надо», — аргументировала Комиссарова.

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Помимо этого, она отметила, что можно есть углеводы на ночь, поскольку употребляемая человеком еда усваивается вне зависимости от времени суток. Далее в перечне было упомянуто, что не обязательно выпивать два литра воды в день, так как не существует норм потребления воды, вместо этого есть норма потребления жидкости в целом.

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По словам диетолога, «количество приемов пищи не влияет на то, похудеете вы или нет, важно сколько всего вы съедите». Комиссарова добавила, что этот факт подтверждают научные исследования и призвала есть в привычном для себя режиме.

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Кроме того, эксперт объяснила, что худеть можно без специальных ритуалов. «Стакан воды с лимоном утром, ложка льняного масла, мед Манука, прием БАДов до и после тренировки, все это лишь суета вокруг главной идеи — питайся здорово и будь физически активен», — заключила она.

Ранее в сентябре Комиссарова опровергла другой популярный миф о похудении. Речь шла о запрете есть картофель, макароны, сливочное масло и белый рис. По словам диетолога, перечисленные продукты ошибочно считаются вредными.