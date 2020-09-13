В Еврокомиссии высказались на тему возможного запрета криптовалют

Еврокомиссия не планирует запрещать использование криптовалют. На тему возможного запрета высказался зампредседателя органа Валдис Домбровскис на встрече министров финансов стран Евросоюза в Берлине, передает Deutsche Welle.

По словам Домбровскиса, Еврокомиссия видит в этом виде цифровой валюты множество возможностей. Брюссель хочет «не чинить препоны инновациям, а делать их возможными с помощью регулирования», подчеркнул политик.

Так, до конца осени Еврокомиссия намерена представить законопроект о регулировании криптовалют. По словам Домбровскиса, необходимо отыскать «правильный баланс» между возможностями и рисками, связанными с цифровыми валютами.

При этом Германия, Испания, Италия, Нидерланды и Франция ранее призвали к жесткому регулированию криптовалют, отмечает Deutsche Welle. Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что его коллеги «твердо убеждены» в бессмысленности частных криптовалют. Подобные валюты «при необходимости должны быть запрещены», считает министр.