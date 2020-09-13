Россиян предупредили об осенней активности клещей

Для полевых и луговых насекомых весна и осень — это время активности. Поэтому в России с началом сентября наступила и вторая волна активности клещей. Об этом россиян в беседе с радио Sputnik предупредила ведущий научный сотрудник лаборатории биологии арбовирусов РАН Оксана Белова.

«В европейской части России осенью будет второй пик активности лесных клещей. Да, осенью придется быть начеку при походе в лес за грибами, во время пикников и так далее», — сказала специалист. Она также добавила, что это не касается лесов в регионах Сибири и Дальнего Востока: там обитают таежные клещи, которые не активизируются осенью.

При этом осенние клещи переносят такие же заболевания, как и весенние. Чтобы избежать укуса, следует делать прививки от энцефалита, а также правильно одеваться при походе на природу. «Правильная одежда в лесу – это штаны, заправленные в носки, тогда у клеща нет шанса подползти под одежду. Также футболку надо заправить в штаны, а на голову лучше надеть бандану или кепку», — пояснила Белова.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке России нашли клещей, которые могут переносить новый смертельно опасный вирус. Вспышку заболевания зафиксировали в Китае. У российских насекомых инфекцию не нашли.