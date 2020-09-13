Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объяснил рост заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах России. Об этом он рассказал в интервью программе «Вести недели», опубликованной на сайте телеканала «Россия 1».

По словам специалиста, небольшое увеличение количества заболевших в ряде регионов связано с тем, что россияне возвращаются из отпусков. Он отметил, что в целом ситуация с заболеваемостью по стране стабильная.

Кроме того, министр напомнил о соблюдении правил безопасности и необходимости вакцинации. Он объяснил, что эти меры помогут избежать тяжелых последствий от наложения нескольких инфекций и создать дополнительную защиту для организма.

Ранее Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в российских медицинских учреждениях. По словам Мурашко, на данный момент на лечении находятся более 90 тысяч человек.

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