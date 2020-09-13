Силовики пришли в московский клуб и заставили посетителей сдать мочу

Силовики пришли в московский клуб «Мутабор» в ночь на воскресенье, 13 сентября, и не выпускали посетителей, пока они не сдадут мочу на анализ. Об этом сообщает «Медиазона».

Люди в масках и в черной одежде с нашивками СОБР оцепили периметр и заблокировали все входы. К заведению подъехали несколько микроавтобусов с бойцами спецотряда, также приехали сотрудники ФСКН и отдела экономических преступлений для проверки документов у заведения.

По информации издания, находившимся на улице людям не мешали передвигаться и дали уйти. Тех, кто был в помещениях, какое-то время не выпускали. Telegram-канал «Психо Daily» уточняет, что на территорию привезли лабораторию, и находящихся внутри клуба заставили сдать мочу. Посетителей с улицы не впускали в здание, чтобы забрать куртки. Один из полицейских собирал с земли «вещественные доказательства».

Представители арт-центра заявили, что оперативные действия проводились для задержания человека, на которого была ориентировка. Одного человека задержали.

В «Мутаборе» проходила вечеринка в честь дня рождения творческого объединения Arma. Организаторы мероприятия позже сообщили, что клуб возобновил работу, и не успевшие выступить артисты отыграют свои программы в ночь на 14 сентября.