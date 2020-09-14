Раскрыто существование безжизненных алмазных планет

Ученые Университета штата Вашингтон и Чикагского университета раскрыли условия, при которых некоторые планеты, богатые углеродом, могут состоять из кремнезема или алмазов. Планеты такого типа не встречаются в Солнечной системе. Кратко об исследовании, опубликованном в The Planetary Science Journal, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Звезды и планеты образуются из одного и того же газопылевого облака. Звезды с низким отношением углерода к кислороду будут иметь планеты, подобные Земле и состоящие из силикатов с небольшой долей алмазов (0,001 процента). Однако, если у звезд более высокое соотношение углерода к кислороду, то планеты с большей вероятностью будут богаты углеродом. В присутствии достаточного количества воды такие породы должны изобиловать алмазами. В то же время эти планеты, скорее всего, всегда безжизненны.

Исследователи проверили гипотезу в лабораторных условиях, имитируя высокую температуру и высокое давление в недрах углеродных планет с помощью ячейки с алмазной наковальней. Для этого образец карбида кремния поместили в ячейку, где давление достигло 50 гигапаскалей, и нагревали его до 2500 кельвинов в присутствии воды. В результате возникали алмазы и кремнезем.

Планеты, богатые углеродом, могут не быть геологически активными из-за своей твердости, что в свою очередь делает состав атмосферы непригодным для существования жизни.