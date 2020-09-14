Власти Подмосковья рассказали о развитии сельских территорий

По подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Подмосковья были построены водопроводные сети в селе Глубокое и проведена реконструкция автомобильной дороги в деревне Колонтаево, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в понедельник, 14 сентября.

«На реализацию указанной программы получены субсидии из федерального бюджета в размере 37,6 миллиона рублей», — сказал Разин.

По его словам, после запуска водопроводных сетей обеспечить чистой питьевой водой удастся не менее 50 жилых домов.

Он отметил, что в рамках программу планируется реализовать и другие объекты. В частности, уже начались работы по газификации деревни Лидино Рузского городского округа, уточнил министр. По его словам, на эти цели выделено 6,5 миллиона рублей. Также идут работы по благоустройству пляжно-спортивной зоны в деревне Шугарово, сквера в деревне Леонтьево и прогулочной пешеходной зоны в деревне Михнево.