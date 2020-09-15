Китайский клон российского «Морского старта» запустил спутники

В Китае с расположенной в Желтом море стартовой площадки, которую можно назвать клоном российского «Морского старта», запущена легкая ракета Long March 11, сообщает ТАСС.

Согласно данным агентства, ссылающегося на китайскую прессу, носитель вывел в космос девять спутников, которые планируется использовать для высокодетальной съемки поверхности Земли.

Первый пуск легкой ракеты Long March 11 с расположенной в Желтом море стартовой площадки состоялся в июне 2019 года. Тогда носитель вывел на околоземную орбиту семь спутников. Среди них, в частности, имеется один космический аппарат, предназначенный для прогнозирования возникновения тайфунов, и два — для обеспечения связи.

В июле 2015 года сообщалось, что китайские власти проявили интерес к покупке плавучего космодрома «Морской старт» и командного судна.

Четырехступенчатая ракета Long March 11 предназначена для выведения на низкую околоземную орбиту до 700 килограммов полезных грузов. Первый пуск носителя, созданного на основе межконтинентальной баллистической ракеты Dong Feng 31, состоялся в сентябре 2015 года.

Ранее пуски с морской платформы предлагала исключительно Россия. В рамках проекта «Морской старт» трехступенчатая (включая разгонный блок ДМ-SL) средне-тяжелая ракета «Зенит-3SL», запускаемая из приэкваториального района, способна доставлять на геопереходную орбиту не более 6,1 тонны полезных грузов. В настоящее время старты данного носителя, серийно выпускаемого на Украине, заморожены, а вместо него предлагается использовать создаваемую в России ракету «Союз-5» («Иртыш») или одну из ее возможных модификаций.