Дуэль российских «Прорыва» и «Терминатора» попала на видео

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Российские танк Т-90М «Прорыв» и боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» посостязались. Видео соответствующей дуэли на YouTube опубликовала «Звезда».

Как сообщается в ролике, по мишени танк ударил сверхзвуковой ракетой «Атака», а БМПТ — ракетой 9М119М «Инвар». Обе ракеты попали в цель, однако в случае «Терминатора» это произошло несколько быстрее.

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В сентябре в публикации американского журнала The National Interest сообщалось, что вероятным покупателем российского танка Т-14 Армата станет Индия.

В апреле украинское консалтинговое агентство Defense Express выпустило критическую статью, в которой российский танк Т-90М «Прорыв» называется «недоАрматой» и «прорывом в никуда».

В апреле 2018 года The National Interest написал, что «Терминатор» может стать хитом на экспортном рынке бронетехники.