Подмосковные школы вошли в 20-ку лучших в мире по качеству образования

Московская область заняла 19-е место в международном рейтинге PISA по качеству школьного образования, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 17 сентября.

«Московская область по итогам прошлого года была на 26-м месте. По итогам этого года мы поднялись на 19-е место», — сказала Каклюгина в ходе выступления в Мособлдуме.

По ее словам, в тестировании приняли участие учащиеся из 300 школ региона. В частности, по уровню математической грамотности Подмосковье обошло Италию, США и Израиль. По знаниям физики и химии подмосковные школьники обошли сверстников из Италии и Испании, а по читательской грамотности — из Германии, Франции и Швейцарии, говорится в сообщении.

Международный тест по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA) был разработан в 1997 году, но впервые был опробован в разных странах в 2000 году. В рамках серии заданий оценивается функциональная грамотность школьников и умение применять знания на практике.