В России водителя скорой избили на вызове

В России водителя скорой помощи избили, пока медицинская бригада обслуживала вызов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря регионального центра медицины катастроф Антона Дужика.

Инцидент со скорой произошел в Новокузнецке. Отмечается, что личности напавших на водителя скорой помощи пока не установлены. Он госпитализирован в стационар в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что житель Энгельса избил фельдшера скорой, которая оказывала медицинскую помощь его матери. Бригада приехала на вызов к женщине и начала проводить лечение, когда домой пришел сын пациентки и начал мешать медработникам. Фельдшер попросила мужчину отодвинуться, чтобы сделать больной внутривенный укол, на что он среагировал агрессивно, начал ее оскорблять, а затем набросился с кулаками.