Раскрыта стоимость разработки Sukhoi SuperJet New

Разработка самолета Sukhoi SuperJet New обойдется примерно в 120-130 миллиардов рублей. Стоимость разработки аппарата газете «Ведомости» раскрыли источники, близкие к руководству госкорпорации «Ростех» и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

По данным издания, ОАК планирует завершить создание нового самолета уже к 2023 году. Около половины бюджета на разработку аппарата уйдет на создание отечественного двигателя, которым занимается Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). Отмечается, что SSJ-New станет новым эффективным самолетом, у которого не только будет больше отечественных деталей, но и существенно изменится конструкция фюзеляжа и будет скорректирован центр тяжести.

Ранее сообщалось, что перспективный самолет SSJ-New получит российские усовершенствованные шасси, новейшие кислородные системы и систему контроля вибрации двигателя.

Под SSJ-New подразумевается максимально импортозамещенный вариант российского ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).