Депутат Александр Карелин решил уйти из Госдумы

Депутат Госдумы, трехкратный олимпийский чемпион и Герой России Александр Карелин решил досрочно сложить полномочия члена нижней палаты парламента. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в думской электронной базе.

В своем заявлении Карелин указал, что принял такое решение в связи с избранием депутатом законодательного собрания Новосибирской области. Его заявление планируется рассмотреть 22 сентября.

Ранее Карелин предложил поправку в Конституцию о досрочных парламентских выборах. Согласно инициативе Карелина, новый состав Госдумы должен был собраться на первое заседание не позднее чем через 30 дней после избрания. Однако президент России Владимир Путин заявил, что выбор россиян в ходе голосования по поправкам к Конституции подтвердит полномочия депутатов, и «вопрос будет закрыт». После его слов Карелин снял с рассмотрения свою поправку.

Карелин был избран депутатом от «Единой России» по Новосибирской области. Он является заместителем председателя комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики, а также входит в комиссию по энергетике.