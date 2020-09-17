Побывавший в Абхазии россиянин раскрыл наглую схему обмана туристов

Российский путешественник, побывавший в Абхазии, раскрыл «наглую» схему обмана, которую используют местные, чтобы нажиться на приезжих. Своими наблюдениям он поделился в блоге Travel Maniac на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам туриста, абхазские туристические компании продают экскурсии к популярным достопримечательностям по привлекательной цене, однако не говорят сразу, что в стоимость не входят многие услуги.

Например, когда он приобрел тур к озеру Рица и отправился к водоему с другими путешественниками и гидом, их привезли на самую непримечательную смотровую площадку. «Достаете из кармана буклет, сверяете фото и видите, что перед вашими глазами совсем не то красивое фото голубой красоты среди зеленых склонов гор и уходящих в небесную даль хребтов, как на картинке. Совсем другой пейзаж, не такой захватывающий», — описал он впечатления.

Затем, как рассказал мужчина, когда один из отдыхающих спросил, почему картинка расходится с реальностью, гид ответил, что на озеро лучше смотреть с другой площадки, которая не входит в план экскурсии, но посетить ее можно за отдельную плату.

«Если мы очень попросим нашего водителя и сбросимся по 250 рублей, так как туда дорога тяжелая, серпантин, то он может и согласится нас туда минуток на 15 завезти», — привел автор блога слова экскурсовода и добавил, что, приехав на другую локацию, он сильно удивился разнице.

Кроме того, по заверениям путешественника, гид использовал такую же схему, когда туристы попросили отвезти их на дачу Сталина. «Когда вы "уговариваете" водителя, экскурсия становится дороже настолько, насколько разгуляется аппетит сопровождающего экскурсовода. Ну а если вы едете не один, а семьей, то разница может оказаться довольно существенной», — заключил он.

Ранее, в августе, российская туристка, отдыхавшая в Сочи, побывала в соседней Абхазии во время пандемии коронавируса и поделилась впечатлениями. По ее словам, в республике оказалось небезопасно перемещаться на автомобиле с российскими номерами — их якобы постоянно останавливают с целью «развести на деньги».