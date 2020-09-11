Россиянка описала отдых в Абхазии словами «какое же позорище»

Российская туристка, отдыхавшая в Сочи, побывала в соседней Абхазии во время пандемии коронавируса и поделилась впечатлениями. Об этом она рассказала «Рамблер. Путешествиям».

По словам собеседницы портала, границу между странами ей удалось пройти за полчаса, однако процесс был максимально некомфортным. «Водитель едет, пешеходы идут пешком в "отстойник". Ни туалета, ни скамеек, ни кондиционера, конечно же, нет, на улице плюс 35, в загоне под железной крышей — все плюс 50», — описала она.

Вдобавок, подчеркнула путешественница, в республике оказалось небезопасно перемещаться на автомобиле с российскими номерами — их якобы постоянно останавливают с целью «развести на деньги». «Какие же они жалкие! Как стемнело, гайцы табунами высыпали на дороги, на поборы! Какое же это позорище, я вам скажу!» — заявила она.

Более того, условия дальнейшего путешествия оказались не менее неудобными — дорога была «убогой», «с провалами, как после бомбежки», а на улицах лежал мусор. «Никто ни за чем не ухаживает. Руины. Грязь. Бедность. Канализацию сливают прямо в море», — заметила россиянка.

8 сентября стали известны самые популярные у российских туристов курорты Абхазии. В список, составленный на основании данных оплаченных заявок жилья россиянами с начала июня до конца августа, вошли Сухум, Новый Афон, Гудаута и Алахадзы.

Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. C этого дня россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. 8 августа стало известно о первом случае заражения коронавирусом среди отдыхающих. Инфицированный турист вывезен на лечение в Россию.

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