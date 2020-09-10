В Абхазии умерла еще одна россиянка

В Абхазии умерла еще одна российская туристка, отдыхавшая на местном курорте. Об этом «Sputnik Абхазия» сообщил помощник генпрокурора по связям с общественностью Даур Амичба.

Согласно его данным, жительница Коврова во Владимирской области 1942 года рождения поступила в одну из больниц Сухуми в среду, 9 сентября, с сердечным приступом. По предварительной информации, у нее случился инфаркт.

Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Предполагается, что после проведения вскрытия родственники смогут транспортировать тело умершей на родину.

«В настоящий момент мы находимся в контакте с родственницей погибшей и решаем вопрос об оформлении всех необходимых документов, связанных с транспортировкой тела на территорию России по месту ее жительства, контакт уже налажен», — рассказал в свою очередь пресс-секретарь посла России в Абхазии Денис Лавриков.

Смерть еще одной российской туристки на территории Абхазии была зафиксирована в августе. Девушка упала с обрыва в реку Бзыбь во время поездки на квадроцикле, ее поиски заняли три дня. В операции участвовали водолазы МЧС республики и волонтер. Последний обнаружил тело туристки в реке в 100 метрах от места аварии на глубине около четырех метров.

Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. C этого дня россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. 8 августа стало известно о первом случае заражения коронавирусом среди отдыхающих. Инфицированный турист вывезен на лечение в Россию.