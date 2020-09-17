Россиянам рассказали о способах попасть на популярный закрытый курорт

Российским туристам рассказали о способах попасть на популярные курорты Греции, закрытые из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Соответствующие советы в социальных сетях дали турагенты, на них обратил внимание портал TourDom.ru.

В частности, путешественники имеют возможность улететь в греческие города со стыковками в третьих странах: например, из Москвы в Афины через Женеву, Каир или Лондон.

«Что нужно: желание и обычная туристическая виза, тест ПЦР и купальник», — указала в одном из постов на Facebook генеральный директор клуба путешествий «Бизнес Океан» Инесса Саух.

При этом отмечается, что по решению греческих властей до 21 сентября установлена квота на число прибывающих из России туристов — не более 500 человек в неделю. Вдобавок туристам необходимо не позже 24 часов до вылета заполнить специальную форму и предоставить подробную информацию о поездке, получив взамен уникальный QR-код для посадки на рейс.

10 сентября эксперты раскрыли схемы вылета россиян в страны, закрытые во время пандемии коронавируса. Согласно распоряжению правительства, с июня граждане могут пересекать границу с целью работы, учебы, ухода за больными родственниками или госпитализации. Последний способ используется особенно активно — люди отправляются за рубеж с помощью приглашений от клиник и санаториев с медицинской лицензией.