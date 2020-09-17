Жена Павла Бесфамильного объяснила селфи на фоне мертвого супруга

Жена петербургского музыканта Павла Бесфамильного Екатерина объяснила селфи на фоне мертвого супруга. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

«Я сделала это потому, что это моя последняя совместная фотография с мужем. А это мой любимый человек, мы в браке были шесть лет», — пояснила Екатерина.

Жена музыканта рассказала, что они с Павлом часто говорили на тему смерти. Также она вспомнила об их свадьбе в готическом стиле: Павел был в образе смерти, Екатерина — войны. «Это два ярких символа — конца жизни и конца мира», — объяснила жена музыканта.

Отвечая на вопрос о причинах смерти Павла, девушка рассказала, что, по предварительным данным, ее муж умер от анафилактического шока.

10 сентября Екатерина опубликовала в качестве основного фото профиля во «ВКонтакте» селфи с умершим мужем.