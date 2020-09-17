11-летний мальчик поучаствовал в соревновании «кто больше выпьет» и умер

В африканском городе Мзимба, Республика Малави, 11-летний мальчик умер во время соревнования «кто больше выпьет». Об этом сообщает издание Daily Voice.

Согласно данным журналистов, у ребенка уже был титул чемпиона, который он планировал защитить. В конкурсе было несколько возрастных категорий: до 14 лет, до 21 года и взрослые. Победителю обещали 20 тысяч малавийских квач (примерно две тысячи рублей).

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Мальчик выпил пять бутылок местного самогона качасу. В финале конкурса он упал замертво. Свидетель произошедшего Эммануэль Чирва (Emmanuel Chirwa) утверждает, что все участники соревнования обязаны внести взнос в тысячу малавийских квач (около 100 рублей) и поесть перед началом состязаний. «Он умел пить. И умер не из-за того, что ничего не съел перед конкурсом. Что-то здесь нечисто», — отметил Чирва.

Местный сотрудник службы защиты детей Шанкс Нкхата (Shanks Nkhata) заявил, что намерен обратиться к местным властям с требованием запретить производство качасу. Он объяснил, что погибший учился в школе, однако после того, как учебные заведения закрылись из-за пандемии, стал алкоголиком.

Качасу, или лутуку, — традиционный нелегальный африканский дистиллированный напиток. Его варят, как правило, из кукурузы, но могут изготавливать и из проса, фруктов или банановой кожуры. Во время варки в напиток добавляют пивные дрожжи и источники углеводов, например, кукурузную шелуху. После полного брожения продукт перегоняют. Проведенное в 2001 году Университетом Замбии исследование показало, что он содержит от 20 до 30 процентов этанола. Во время пандемии COVID-19 бедняки использовали его как антисептик.

Ранее сообщалось, что супруги из города Оушен-Вью в ЮАР скончались после употребления домашнего имбирного пива, в которое они подмешали спирт, чтобы сделать его крепче. Производство домашнего пива стало популярным в ЮАР после того, как президент ввел запрет на продажу алкоголя и сигарет в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.