Семья сварила самодельное пиво из-за карантина и погибла

Семейная пара из города Оушен-Вью в ЮАР скончалась после употребления домашнего имбирного пива. Об этом сообщает издание Daily Mail.

54-летний Мелвин Африканер (Melvin Afrikaner) и его 50-летняя жена Винни (Winnie) выпили несколько бутылок домашнего имбирного пива и почувствовали себя плохо. Они успели вызвать скорую помощь и потеряли сознание. И мужчина, и женщина были доставлены в реанимацию, где позже скончались.

Сотрудники больницы рассказали, что спасти пострадавших было невозможно. Родственник Африканеров, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что пара подмешала спирт в напиток, чтобы сделать его крепче. В полиции ожидают вскрытия тел, чтобы подтвердить, что пара погибла именно из-за самодельного пива.

В начале мая в ЮАР произошел аналогичный случай: 54-летний Тони Хиллиар (Tony Hilliar) и его 42-летняя сожительница Алида Фуш (Alida Fouche) скончались после того, как выпили по бутылке домашнего ананасового пива. В их напиток также был добавлен 97-процентный этанол.

Производство домашнего пива стало популярным в ЮАР после того, как президент Сирил Рамафоса (Cyril Ramaphosa) ввел запрет на продажу алкоголя и сигарет в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Он также установил ночной комендантский час и запретил продажу сандалий.

Любящие алкоголь жители ЮАР в ответ на эти меры начали нелегально производить крепкое пиво по традиционным рецептам времен апартеида. В состав напитка входят ананасы или имбирь.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании Питер Николсон (Peter Nicholson) скончался после 36-часового алкомарафона, устроенного в честь начала отпуска с друзьями в Таиланде. 29-летний мужчина был обнаружен мертвым в номере отеля после того, как накануне в увеселительных заведениях выпил четыре ведерка водки с энергетиком Red Bull, 20 бутылок пива и несколько порций самбуки.

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