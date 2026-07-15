Диетолог посоветовал есть один вид орехов для контроля уровня холестерина

Диетолог Шенкер: Грецкие орехи помогают снизить уровень холестерина

Диетолог Сара Шенкер считает, что грецкие орехи являются полезными для сердца и помогают контролировать уровень холестерина. В разговоре с изданием Daily Mirror она также рассказала, сколько этого продукта рекомендуется съедать в день.

Чтобы получить максимальный эффект, специалистка посоветовала есть грецкие орехи вместо продуктов с ненасыщенными жирами. По ее словам, в этих орехах содержится много незаменимых жирных кислот омега-3, которые полезны для мозга, сердца и сосудов. Кроме того, они помогают удерживать контроль за уровнем холестерина.

Шенкер добавила, что некоторые исследования предполагают, что грецкие орехи помогают снизить уровень холестерина, даже если общий рацион питания остается неидеальным. «Люди, которые каждый день в течение двух лет съедали около половины чашки грецких орехов, умеренно снизили уровень "плохого" холестерина», — рассказала она.

Диетолог посоветовала съедать около 30 граммов грецких орехов в день. По ее словам, такая порция содержит около 200 килокалорий, однако благодаря их свойству притуплять голод, общее количество калорий в день может выйти меньше, чем если не есть орехи в течение дня.

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