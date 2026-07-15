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Забота о себе
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17:37, 15 июля 2026Забота о себе

Диетолог посоветовал есть один вид орехов для контроля уровня холестерина

Диетолог Шенкер: Грецкие орехи помогают снизить уровень холестерина
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Erhan Inga / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Сара Шенкер считает, что грецкие орехи являются полезными для сердца и помогают контролировать уровень холестерина. В разговоре с изданием Daily Mirror она также рассказала, сколько этого продукта рекомендуется съедать в день.

Чтобы получить максимальный эффект, специалистка посоветовала есть грецкие орехи вместо продуктов с ненасыщенными жирами. По ее словам, в этих орехах содержится много незаменимых жирных кислот омега-3, которые полезны для мозга, сердца и сосудов. Кроме того, они помогают удерживать контроль за уровнем холестерина.

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Шенкер добавила, что некоторые исследования предполагают, что грецкие орехи помогают снизить уровень холестерина, даже если общий рацион питания остается неидеальным. «Люди, которые каждый день в течение двух лет съедали около половины чашки грецких орехов, умеренно снизили уровень "плохого" холестерина», — рассказала она.

Диетолог посоветовала съедать около 30 граммов грецких орехов в день. По ее словам, такая порция содержит около 200 килокалорий, однако благодаря их свойству притуплять голод, общее количество калорий в день может выйти меньше, чем если не есть орехи в течение дня.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Федосьина призвала некоторых людей ограничить потребление черешни. По ее словам, ягоды могут быть опасны при обострениях заболеваний ЖКТ и сахарном диабете.

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