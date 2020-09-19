Стало известно о свадьбе Натальи Водяновой с миллиардером

Российская топ-модель Наталья Водянова официально вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. Об этом стало известно журналу Tatler.

Как сообщает издание, роспись прошла 19 сентября в мэрии Парижа. Ход церемонии контролировал лично мэр города Анн Идальго.

О скором замужестве Наталья Водянова сообщила прессе в начале января. Позже она поделилась подробностями о грядущей свадьбе. Ожидалось, что на церемонию будут приглашены около 300 гостей.

О романе Водяновой с Арно, с которым у модели двое общих детей, стало известно в 2011 году, после развода с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом.