Латвия оценила последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной железнодорожной компании Latvijas dzelzceļš оценил последствия потери грузов из России. Об этом он рассказал Марис Кляйнбергс в беседе с агентством LETA, передает The Baltic Course.

Из-за того, что Россия перенаправила свои грузы в собственные порты, в сфере грузоперевозок страны произошел спад, рассказал Кляйнбергс. В основном речь идет об отгрузке нефти, нефтепродуктов и угля. По его словам, в предыдущие годы доля российских грузов могла составлять до 70 процентов.

В этом году компания планирует перевезти около 25 миллионов тонн груза, что примерно наполовину меньше обычного объема. «Я не вижу возможности заместить объемы грузов из России, которые мы потеряли», — заключил Кляйнбергс.