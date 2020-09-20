Стало известно об отказе ведущего «Русского лото» от госпитализации перед смертью

Ведущему «Русского лото» Михаилу Борисову в день его смерти несколько раз вызывали скорую, однако сначала он отказывался от госпитализации. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По данным издания, первый раз скорую помощь телеведущему вызвали в 12:35 прямо на съемочную площадку, которая располагается на территории бывшего завода «Компрессор» — у Борисова резко упало давление, кроме того, он жаловался на затрудненное дыхание. Однако ехать в больницу он отказался и остался на площадке.

Через несколько часов, к 15:45, состояние Борисова ухудшилось, и ему снова вызвали скорую. На этот раз его все-таки госпитализировали в 36-ю горбольницу с легочной эмболией. Там ведущего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

К вечеру Борисову стало еще хуже. Медики приняли решение перевезти его в 52-ю горбольницу для оказания специализированной помощи. Телеведущего успели доставить в медучреждение, однако по приезде туда он скончался.

Информация о смерти 71-летнего Борисова появилась вечером 19 сентября. В то же время сестра телеведущего опровергла эти сообщения, заявив, что он просто находится в больнице. Утром 20 сентября Театральный институт имени Щукина, где работал Борисов, подтвердил его смерть.