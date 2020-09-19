Сестра Михаила Борисова опровергла его смерть

Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла его смерть. Об этом она рассказала агентству «Москва».

«Откуда эта информация? Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице», — сказала она.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Михаил Борисов умер на 72-м году жизни. По данным издания, при транспортировке Борисова из одной больницы в другую у него наступила клиническая смерть, после чего артист скончался.

До этого сообщалось, что телеведущего госпитализировали в одну из клиник Москвы. По данным Telegram-канала «112», у Борисова было диагностировано воспаление легких. Врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Михаил Борисов — советский и российский режиссер, телеведущий, актер. Заслуженный деятель искусств России. В телевизионной лотерее «Русское лото», помимо ведения программы, являлся также ее художественным руководителем.