Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов умер на 72-м году жизни. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, при транспортировке Борисова из одной больницы в другую у него наступила клиническая смерть, после чего артист скончался. Информацию подтверждает и Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что телеведущего госпитализировали в одну из клиник Москвы. У Борисова было диагностировано воспаление легких. Врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Михаил Борисов — советский и российский режиссер, телеведущий, актер. Заслуженный деятель искусств России. В телевизионной лотерее «Русское лото», помимо ведения программы, являлся также ее художественным руководителем.