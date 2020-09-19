Ведущего «Русского лото» госпитализировали

Ведущего телевизионной лотереи «Русское лото» Михаила Борисова госпитализировали в одну из клиник Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, у Борисова диагностировано воспаление легких. Врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Михаил Борисов — советский и российский режиссер, телеведущий, актер. Заслуженный деятель искусств России. В телевизионной лотерее «Русское лото», помимо ведения программы, является также ее художественным руководителем.