«Жемчужного прапорщика» задержали за драку с полицейским

В Санкт-Петербурге задержали бывшего сотрудника полиции, известного как «жемчужный прапорщик». Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 19 сентября. Патрульные получили сообщение о драке, и прибыв по указанному адресу, задержали одного из участников потасовки, Бойко Вадима Вадимовича 1975 года рождения. Когда его доставили в отдел полиции, мужчина набросился на 26-летнего помощника оперативного дежурного.

По утверждению полицейских, Бойко отправил потерпевшего полицейского в нокаут. Врачи скорой диагностировали у того черепно-мозговую травму и сильный ушиб нижней челюсти. Рапорт о нападении направили в Следственный комитет.

Бойко получил прозвище «жемчужный прапорщик» после того, как летом 2010 года в интернете появился видеоролик, на котором он с браслетом на руке, похожим на жемчужный, обзывает участников несанкционированной акции в Петербурге «хорьками» и бьет одного из них дубинкой. За это преступление Бойко был осужден на 3,5 года условно с испытательным сроком два года.

В 2014 году бывший полицейский получил еще один условный срок за стрельбу в одном из кафе Санкт-Петербурга.