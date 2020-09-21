В Британии захотели продать барельеф Микеланджело ради сохранения рабочих мест

В британской Королевской академии художеств захотели выставить на аукцион барельеф Микеланджело «Мадонна Таддеи», на котором изображены Дева Мария и младенцы Иисус и Иоанн Креститель. Об этом пишет The Guardian.

Из-за введенного на фоне эпидемии коронавируса карантина Академия стала испытывать финансовые трудности. Чтобы продолжить существование, ей придется урезать расходы на восемь миллионов фунтов в год, то есть сократить 150 рабочих мест.

«Продажа Taddei Tondo уже обсуждалась. Барельеф настолько ценный, что может сохранить рабочие места и вывести академию из финансового кризиса», — пояснил один из Академиков. Однако мнения внутри академии разделились: часть работников все же выступает за то, чтобы сохранить барельеф в коллекции.

Реликвия, возраст которой составляет не менее 515 лет, попала в Академию художеств в 1829 году после смерти ее предыдущей владелицы Маргарет Бомонт. С тех пор барельеф был выставлен в коллекции вдохновлял студентов. Точная стоимость ее неизвестна, однако в 2017 году эксперты The Art Newspaper оценили ее в 100 миллионов фунтов.