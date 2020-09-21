Назван лучший мини-сериал года по версии «Эмми»

Лучшим мини-сериалом 2019 года по версии премии «Эмми» стал «Хранители» (Watchmen). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Американской телевизионной академии.

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Снявшаяся в «Хранителях» Реджина Кинг была удостоена награды за лучшую ведущую женскую роль в мини-сериале. Ее коллега по телешоу Яхья Абдул-Матин II получил статуэтку в номинации «Лучший актер второго плана в мини-сериале».

Награда за ведущую мужскую роль в мини-сериале ушла Марку Руффало за «Я знаю, что это правда». Лучшей актрисой второго плана в мини-сериале стала Узо Адуба, сыгравшая в «Миссис Америке».

Ранее сообщалось, что лучшим комедийным сериалом по версии «Эмми» стал «Шиттс Крик».

Премия «Эмми» — главная награда в США в области телевидения, каждый год ее вручает Американская телевизионная академия.