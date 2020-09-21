Обозначено условие для роста курса евро выше 90 рублей

Рост курса евро выше 90 рублей может возникнуть из-за снижения спроса на нефть и газ на валютном рынке. Кроме того, на курс валюты оказывает дополнительное давление внешнеполитическая обстановка, в частности, угроза новых санкций, а также ситуация с пандемией коронавируса. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец.

Кроме того, по мнению эксперта, рост евро связан с сезонными тенденциями. «Это традиционная осенняя история с давлением на курс рубля. Бизнесу нужна валюта. К концу года нужно выплачивать дивиденды», — пояснил Зубец.

При этом зимой спрос на топливо в Европе возрастет — в этом году синоптики прогнозируют более холодную зиму, чем в прошлом. Кроме того, к началу следующего года прояснится и ситуация с пандемией. Однако серьезное влияние на Россию окажет европейский «Зеленый пакет», который предполагает сведение закупок энергоносителей к нулю до 2050 года.

В понедельник, 21 сентября, в начале торгов евро взлетел выше 90 рублей впервые с 8 сентября. По состоянию на 11:10 евро вырос до 90,17 рубля. Доллар также прибавляет 0,6 процента.