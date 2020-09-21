Невозможность освободить пленных россиян в Ливии объяснили

Замглавы МИД России Михаил Богданов прокомментировал обстановку в Ливии и рассказал о попытках освободить пленных россиян. Текст его интервью опубликовал «Интерфакс».

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Он объяснил невозможность освободить некоторых граждан РФ внутриполитическим разладом в Ливии. «Те люди, которые, казалось бы, официально представляют страну, не способны принимать и реализовывать решения, в частности, по нашим гражданам, поскольку на деле многие вопросы контролируют вооруженные группировки в Триполи, и есть разные структуры, которые не очень-то прислушиваются к позициям официальных властей», — рассказал Богданов.

По словам дипломата, международно признанное правительство национального согласия уверяло Москву в том, что скоро вопрос пленных будет решен, однако не предоставляют информацию ни о причинах задержания, ни о выдвинутых обвинениях. Богданов подчеркнул, что двух российских моряков, освобожденных в 2019-м, вернули только благодаря усилиям МИД России и других структур.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан до сих пор не могут вернуться домой. Их арестовали в Ливии в мае 2019 года, а в июне 2020-го перевезли на виллу в Триполи.

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