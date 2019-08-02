Российских моряков освободили из трехлетнего плена

В Ливии освободили двух российских моряков, задержанных три года назад. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

По его словам, отпущены были капитан и старпом танкера «Теметерон» Владимир Текучев и Сергей Самойлов. Отмечается, что информацию ему передал один из работающих в Европе африканских дипломатов, поэтому теперь он ждет официального подтверждения.

Малькевич добавил, что в настоящее время в Ливии в плену находятся еще два россиянина. Это сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан. «Открыто занимаясь социологическими исследованиями, наши коллеги были обвинены во "вмешательстве" в выборный процесс», — пояснил он.

Журналист указал, что фонд намерен продолжить давление и подать заявление в Следственный комитет России из-за незаконного задержания граждан.

Осенью 2018 года суд Триполи приговорил двух российских моряков к 51 месяцу (4 года и 3 месяца) тюрьмы. Их признали виновными в контрабанде нефтрепродуктов и нелегальном пересечении государственной границы, отмечает РИА Новости.

«Теметерон» был задержан 28 июня 2016 года. Судно шло с грузом бензина под флагом Белиза. Помимо россиян, среди членов экипажа были граждане Украины и Греции.

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