Онищенко предупредил об опасности четырехдневной рабочей недели в России

В случае введения четырехдневной рабочей недели в России многие граждане начнут больше пить. Об этой опасности предупредил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, передает «Комсомольская правда».

По его словам, если у человек будет три выходных в неделю, то и свободного времени на алкоголь станет больше. «Мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния», — сказал парламентарий.

Он отметил, что в большинстве регионов не развита индустрия отдыха и развлечений для семей, поэтому людям остается лежать на диване или сидеть в гаражах.

Онищенко считает четырехдневку вредной для страны идеей, в том числе в экономическом плане, поскольку из-за пандемии коронавируса упал ВВП. В случае введения четырехдневной рабочей недели процесс восстановления экономики затянется. Депутат добавил, что пока Россия не вышла на уровень Европы ни по уровню жизни, ни по производительности труда, ни по ВВП.

Ранее проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов говорил, что четырехдневка может повлечь за собой снижение доходов россиян и производительности труда. Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков добавлял, что возможно увеличение продолжительности рабочего дня до десяти часов.