Умер принесший на рынок СССР Pepsi предприниматель

Бывший генеральный директор корпорации PepsiCo, принесший на рынок СССР напиток Pepsi, Дональд Кендалл умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщает CNN.

Как сообщила семья Кендалла, он умер в субботу, 19 сентября, от естественных причин. У него остались 55-летняя жена Бим, четверо детей и десять внуков. «Наша семья убита горем, но при этом невероятно гордится поистине эпической жизнью, которую он вел», — заявили они.

Дональд Кендалл занимал должность генерального директора PepsiCo с 1971 по 1986 год. Он стал одним из первых американских предпринимателей, установивших деловые отношения с СССР, а также принес напиток Pepsi на советский рынок. В частности, бизнесмен договорился о производстве и продаже напитка в Советском Союзе в обмен на закупку русской водки для продажи в США. В 2004 году Кендалл был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным.

PepsiCo образовалась в 1965 году в результате слияния The Pepsi Cola Company с компанией Frito Lay.