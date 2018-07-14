Украину оставят без Pepsi и Coca-Cola

Предприятия Coca-Cola, PepsiCo и Carlsberg на Украине оказались под угрозой закрытия из-за проблем с очисткой питьевой воды. Выпуск продукции могут приостановить. Об этом в пятницу, 13 июля, заявила заместитель директора Европейской бизнес-ассоциации Светлана Михайловская, передает ТАСС.

Она отметила, что, по правилам безопасности, компании не могут хранить на своих фабриках хлор, а с его поставками возникли трудности. В начале июля «Киевводоканал», обеспечивающий водой жителей украинской столицы, уже заявлял о сложностях с обеззараживанием воды, что может привести к отключению централизованного водоснабжения в стране.

В середине июня производитель жидкого хлора «Днепроазот» предупредил о прекращении поставок вещества и остановке его выпуска. От властей потребовали разобраться в ситуации.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 13 июля пообещал, что «хлор будет».

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