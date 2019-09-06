Pepsi начала искать бутылку с железякой внутри

Компания PepsiCo объявила об отзыве ограниченной партии продукции. Речь идет о напитках Pepsi Dark Vanilla, Pepsi-Cola, Mirinda Orange, Mountain Dew и Mirinda Mix-it со вкусом клубники и личи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«В качестве предупредительной меры мы приняли решение отозвать ограниченную партию продукта в связи с тем, что существует минимальная вероятность попадания в продукт металлического фрагмента оборудования небольшого размера», — говорится в сообщении. Предупреждение относится к жителям Северо-Западного региона (Санкт-Петербург, Великий Новгород и Петрозаводск). «Мы заботимся о наших потребителях, и чтобы исключить даже минимальный риск для них, мы просим тех, кто приобрел этот продукт, связаться с нами», — попросили в PepsiCo и подчеркнули, что на другие напитки это не распространяется.

Материалы по теме Смертельная жадность От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется

В марте 2019-го специалисты Американской академии неврологии выяснили, что употребление сладких напитков и содовой увеличивает тяжесть симптомов рассеянного склероза. Оказалось, что употребление в день 290 калорий в виде сахаросодержащих напитков увеличивает риск тяжелой инвалидности в пять раз.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!