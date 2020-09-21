Определен способ уберечься от старческого слабоумия

Ученые Университета Оберта-де-Каталония и Университета Помпеу Фабра (Испания) определили, что одинаковое владение двумя языками снижает риск когнитивных расстройств, связанных со старением. О способе уберечься от слабоумия сообщается в статье, опубликованной в журнале Neuropsychologia.

В исследовании приняли участие 63 здоровых человека, 135 пациентов с различными легкими нарушениями памяти и 68 человек с болезнью Альцгеймера, смертельной и неизлечимой формой старческого слабоумия. Все добровольцы жили в районах Барселоны, различающихся между собой частотой использования испанского и каталанского языков. Специалисты определяли уровень владения обоими языками и анализировали связь диагноза неврологических нарушений и проявления симптомов с возрастом.

Участники также проходили тесты на память и другие когнитивные функции. Оказалось, что высокий уровень владения языками связан с умеренными, а не сильными когнитивными расстройствами. Регулярное переключение с одного языка на другой помогает поддерживать систему когнитивного контроля, которая помогает человеку выполнять различные действия в соответствии с текущими задачами. Это помогает компенсировать нарушения памяти и другие симптомы заболеваний мозга.