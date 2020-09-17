Определен новый ранний признак неизлечимой и смертельной болезни

Ученые Рурского университета в Германии определили, что в возрасте 20 лет могут проявиться первые признаки болезни Альцгеймера, неизлечимой и смертельной формы старческого слабоумия. Они выражаются в особенностях того, как мозг справляется с определенными тестами на память. О новом способе определить риск болезни в будущем сообщается в журнале Current Biology.

В исследовании приняли участие 82 человека, средний возраст которых достигал 20 лет. Добровольцы имели различные варианты гена ApoE, связанные с низким или высоким риском болезни Альцгеймера. 33 человека имели средний, 34 — повышенный, и 15 — пониженный риск развития деменции в будущем. В ходе эксперимента участникам проводили томографию мозга, пока они смотрели на изображения более 150 предметов обихода. Некоторые изображения повторялись, и положение предметов на них иногда изменялось. Испытуемые должны были определить повторяющие изображения и сказать, менялось ли положение предметов на них.

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Хотя все добровольцы успешно прошли тесты на память, у них наблюдались различия в активности мозга, а именно гиппокампа — области, отвечающей за формирование долговременной памяти. Различные группы участников исследования активировали подполя гиппокампа по-разному и в разной степени.

В настоящее время неясно, значимы ли эти эффекты для развития болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. Однако считается, что болезнь провоцируется неблагоприятным взаимодействием образа жизни, внешних факторов и генетических рисков. Роль наибольшего генетического фактора деменции играют наследственные мутации, влияющие на аполипопротеин E (ApoE) — белок, отвечающий за метаболизм жиров и работу нейронов.